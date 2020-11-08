مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% إلى مستوى 10680 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 80.992 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 50.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 30.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% إلى مستوى 10629 نقطة.