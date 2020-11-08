بعد قفزة كبيرة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 850 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 729 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 971 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيه.
واليوم عطلة بالبورصات العالمية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108962
عدد المصابين
-
100239
عدد المتعافين
-
6355
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50135680
عدد المصابين
-
35514986
عدد المتعافين
-
1255442
عدد الوفيات
إعلان