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رئيس هيئة الاستثمار يتفق مع سفير السودان على تشجيع إقامة مشروعات مشتركة

12:01 م الأحد 08 نوفمبر 2020
رئيس هيئة الاستثمار يتفق مع سفير السودان على تشجيع إقامة مشروعات مشتركة

رئيس هيئة الاستثمار يتفق مع سفير السودان

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع محمد إلياس، سفير السودان لدى مصر، أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأحد.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ومنها تشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان.

وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على قيام هيئة الاستثمار بتقديم الدعم الفني للجانب السوداني في مجال إعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتهيئة البيئة التشريعية في السودان.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للجانب السوداني في مجالات الزراعة، والصناعات التحويلية، والأدوية، والإنتاج الحيواني، وصناعة السكر، والتطوير العقاري، بحسب البيان.

وأكد السفير السوداني أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين، معربا عن ترحيبه بدعم هيئة الاستثمار للاستثمارات السودانية في مصر والمعاونة الفنية التي تقدمها الهيئة لتيسير مناخ الاستثمار في السودان.

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محمد عبد الوهاب هيئة الاستثمار محمد إلياس سفير السودان لدى مصر

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