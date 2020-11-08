تراجع المبيعات يهبط بأرباح شركة النساجون الشرقيون في أول 9 أشهر من العام

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع صافي الربح المحقق لشركة النساجون الشرقيون بنسبة طفيفة بلغت 1.8% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج الأعمال المجمعة التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الحد، فإن صافي الربح المحقق بلغ 608 ملايين جنيه خلال أول 9 أشهر من 2019، مقابل 597 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تراجعت قيمة مبيعات الشركة إلى 6.667 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 7.583 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 12.1%.

والنساجون الشرقيون، إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.