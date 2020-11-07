وزير الاتصالات يفتتح مركزين للخدمات البريدية بالإسكندرية

كتب-علاء حجاج:

افتتح اليوم السبت عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مركزين للخدمات البريدية في الإسكندرية وهما مركز محرم بك ثان، ومركز "بشاير الخير" وذلك بعد تطويرهما لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات إن افتتاحات اليوم تأتي في إطار تنفيذ خطة طموحة لتطوير البريد المصري وتجهيزه بالبنية التحتية اللازمة وبناء قدرات العاملين به ليصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية مع ضمان توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين على مراكز الخدمات البريدية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم أن البريد المصري يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز خطط الشمول المالي في ظل الانتشار الواسع لفروعه في مختلف أنحاء الوطن والثقة التي يحظى بها لدى المواطنين والتي تشكلت عبر سنوات طويلة من العمل تصل إلى نحو قرن ونصف.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد إن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية وذلك بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة.

وبحسب فاروق تهدف الهيئة إلى تطوير مكاتب البريد الحالية والتوسع في إنشاء مكاتب بريد جديدة بالإضافة إلى استحداث خدمات جديدة لتصبح مكاتب البريد واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات.

يذكر أن مركز "بشاير الخير" للخدمات البريدية الذي تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من ٥٠ ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات القديمة والمستحدثة للمواطنين من خلال ٨ شبابيك، ومزود بجميع أنظمة الحماية الحديثة من كاميرات وإنذار حريق وإنذار سرقة، بينما يخدم مركز "محرم بك ثان" للخدمات البريدية أكثر من٧٠ ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات للمواطنين من خلال 14 شباك، والمكتب مزود بجميع أنظمة التأمين ضد الحرائق والسرقات ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.