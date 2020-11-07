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هواوي: العاصمة الإدارية هي العميل الاستراتيجي بمصر نظرًا لفرصها الاستثمارية

03:41 م السبت 07 نوفمبر 2020
هواوي: العاصمة الإدارية هي العميل الاستراتيجي بمصر نظرًا لفرصها الاستثمارية

مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات في هواوي شمال أفريق

كتب-علاء حجاج:

قال مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بشركة هواوي شمال أفريقيا، إن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر هي العميل الاستراتيجي بالسوق المصري حاليا نظرا للفرص الاستثمارية التي توفرها المدينة.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن الحكومة المصرية تضخ استثمارات كبيرة بقطاع الاتصالات، فعلى سبيل المثال في العاصمة الإدارية يتم بناء بنية تحتية حديثة معتمدة على التكنولوجيا، مثل الطرق الذكية ومراكز البيانات.

وقال إن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتحقيق التحول الرقمي في مصر.

وأوضح أن ما تنفذه الحكومة المصرية يشبه إلى حد كبير ما نفذته الصين في تحويل مقاطعة شينزن من قرية صغيرة لأكبر مركز للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا في العالم خلال 30 عامًا فقط.

وأوضح أنه بقدر ما تمثل المدن الجديدة في مصر فرص استثمارية، ولكن أيضا المدن القديمة يجب أن يتم تطويرها اعتمادا على التكنولوجيا، وقال إن الشركة لديها مقترح ورؤية حول تطوير المدن القديمة ستقدمه للحكومة المصرية.

وبحسب لي فإنه تم تطبيق العديد من الحلول التكنولوجيا في بعض المدن والتجمعات السكنية المغلقة بالتعاون مع عدد من شركات العقارات مثل مجموعة طلعت مصطفى.

وعن طلبات الحكومة المصرية في الحلول التكنولوجية المقدمة، قال إن الحكومة المصرية تطلب جودة عالية وسعر منخفض وتنفيذ سريع، وهو ما نعمل على تلبيته للحكومة المصرية.

وقال إن جائحة كورونا ساهمت في الإسراع من خطة التحول الرقمي بمصر، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستسهم في تحويل مصر لدولة عظيمة، وخاصة أن العاصمة فتحت فرصًا استثمارية ضخمة خاصة بقطاع الاتصالات نظرا لكونها مدينة جديدة قائمة على التكنولوجيا، وكذلك باقي المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة.

شركة هواوي استثمار العاصمة الإدارية الجديدة

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