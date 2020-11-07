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الضرائب: قريبًا إطلاق مبادرة "جايزتك فاتورتك" لحث المواطنين على الحصول على فاتورة

11:56 ص السبت 07 نوفمبر 2020
الضرائب: قريبًا إطلاق مبادرة "جايزتك فاتورتك" لحث المواطنين على الحصول على فاتورة

خلال ندوة المصلحة بالنادي الأهلي

كتب-مصطفى عيد:

قال الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستعلن قريبًا عن مبادرة (جايزتك فاتورتك) والتي سيحصل المستهلك منها على جوائز حال حصوله على فاتورة عند شرائه سلعة.

وأضاف خلال ندوة عقدت في النادي الأهلي، وفقًا لبيان صحفي من الهيئة اليوم السبت أن المواطن عند شرائه سلعة يطلب من البائع فاتورة كما يطلب منه إشراكه في مبادرة "جايزتك فاتورتك".

وبحسب صقر يدخل التاجر رقم الهاتف المحمول للمستهلك وقيمة الفاتورة على نظام المبادرة ويتم إرسال رسالة قصيرة إلى المستهلك لتأكيد المعاملة، وعند تأكيد المستهلك يستقبل رسالة بالجائزة التي حصل عليها وتقدر بنسبة خصم معينة.

وأضاف أنه بعد عدد محدد من التعاملات يحصل على جائزة مالية يستطيع الحصول عليها من أماكن محددة، هذا بالإضافة إلى وجود سحب على جوائز كبرى.

وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة تغيير الصورة الذهنية للمصلحة بأنها ليست مصلحة جباية تحصل أموال فقط بل تمنح جوائز، وكذلك تغيير ثقافة المواطن إلى أن يكون حريصًا على الحصول على فاتورة.

مبادرة جايزتك فاتورتك السيد صقر الضرائب

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