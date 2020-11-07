"راية لمراكز الاتصال" تطلق مشروع لتعزيز مهــارات التوظيــف لطلبــة الجامعــات

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصال عن تعاونها مع جمعية "علشانك يا بلدي" لإطلاق مشروع تعزيز مهــارات التوظيــف لطلبــة الجامعــات.

ويهدف المشروع إلى إشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تقوم راية لخدمات مراكز الاتصال بتدريب 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية؛ بهدف تمكين هؤلاء الطلاب الجامعات ورفع قدراتهم المهارية بما يتناسب ويتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتهدف جمعية علشانك يا بلدي إلى إنشاء وتطبيق نماذج تنموية مبتكرة، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك الشباب في التنمية المستدامة في مصر.

وقال أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصال إن الشركة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال رفع كفاءة الشباب وتدريبهم على أعلى مستوى احترافي في تخصصات يتطلبها سوق العمل سواء في مصر أو خارج مصر.

وأضاف في بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، أن الشركة تهدف بناء جيل مدرب من الشباب يكون مؤهل لاحتياجات سوق العمل حيث تمتلك راية الكوادرو الأدوات والمعايير اللازمة لذلك، مشيرا أن زيادة العاملين في مجال الكول سنتر يعود بالإيجاب على اقتصاد مصر من خلال توفير مصادر للعملة الصعبة وزيادة صادرات مصر التكنولوجية.

وأوضح أن الشركة تعمل على إعداد الكوادر المصرية الشابة للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية وتأهيل الشباب للعمل في كافة الشركات المحلية و العالمية.