تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم

كتبت-دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند مستواه أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها، وهو سعر الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم، ليتراوح بين 50 و66 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و 48 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.