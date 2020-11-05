عبد الوهاب يبحث مع اتحاد المستثمرين سبل تحفيز الاستثمارات الوطنية

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة والاتحاد لتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ الاستثمارات الجديدة، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الخميس.

وقال محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتواصل مع مختلف الجهات والكيانات المعنية بالاستثمار في الدولة بهدف خدمة المستثمرين والتيسير عليهم.

وأضاف عبد الوهاب أن هيئة الاستثمار بات لديها آليات واضحة لحل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، فضلا عن تفعيل خطة متكاملة لميكنة كافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بخدمات الاستثمار وفق جداول زمنية محددة اتساقاً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.

وذكر أن الهيئة تعمل جاهدةً على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية، بالعمل على أكثر من محور كتطوير الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه المحاور تشمل أيضا تعزيز دور المناطق الحرة وتطوير مرافقها تلبيةً لرغبة بعض المشروعات في التوسع في أنشطتها.

وشارك باللقاء محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وياسمين فريد خميس الرئيس الفخري للاتحاد، وعدد من نواب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضائه.

من جانبه، أشاد محرم هلال بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار والنهوض ببيئة الأعمال، والاهتمام بتيسير إجراءات الاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الاتحاد على أتم الاستعداد للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمرين، مشيرًا إلى ما لمسه الاتحاد مؤخرا من تيسيرات تعزز من بيئة الاستثمار وتشجع المستثمرين على التوسع في أعمالهم.