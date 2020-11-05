البورصة توافق على قيد أكبر إصدار لسندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أمس الأربعاء، على قيد سندات التعمير للتوريق، الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه.

وقالت البورصة في بيان اليوم لخميس، إن هذا أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، يمثل 31% من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حالياً، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني اتاحة تمويلات واستثمارات جديدة، تضخ في الاقتصاد المصري.

وأشار البيان إلى أن الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات الى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.

ويمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31% من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31,8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة الخميس الموافق 5/11/2020.

وأوضح البيان، أنه بهذا الإصدار، يرتفع بذلك عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصدار خلال عام 2020، بالإضافة الى قيد صكوك تمويل أيضاً، وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه

وأضاف أن السندات التي تم قيد إصدارها تعتبر إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير اصدار واحد على 3 شرائح كما يلي:

1 - سندات الشريحة الاولى (أ):

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 2,6 مليار جنيه مصري موزع على عدد 2,6 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0,50 %) علاوة على سعر عائد اذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10,40 %) والمحتسب يوم 7/4/2020، وبإجمالي " 10,90 % " (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنويا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، علي أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة ميريس " الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين " في 29 يونيو 2020 .

2 - سندات الشريحة الثانية ( ب )

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 6,2 مليار جنيه مصري موزع على عدد 6,2 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,70 % ) علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي " 11,10 % " ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة ( أ ) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى ( 60 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون ، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس " الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين " في 29 يونيو 2020 .

3 - سندات الشريحة الثالثة (ج ):

هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى ( 84 ) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 1,2 مليار جنيه مصري موزع على عدد 1,2 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ ( 0,80 % ) علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة ( 10,40 % ) والمحتسب يوم 7/4/2020 بإجمالي " 11,20 % " ( بالنسبة للكوبون الأول ) يحتسب بدء من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (84) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوم متاح قبل تاريخ استحقاق الكوبون ، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية ( تصنيف الجدارة ) لهذه الشريحة (sf) A صادرة عن شركة ميريس " الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين " في 29 يونيو 2020.