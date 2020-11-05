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أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات اليوم الخميس

01:09 م الخميس 05 نوفمبر 2020
أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 838 جنيهًا مقابل 828 جنيهًا، أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 718 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 958 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6704 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.77% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 14.7 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1917 دولارًا في تمام الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت بنحو جنيهين للجرام خلال تعاملات أمس الأربعاء مقارنة بمستواها يوم الثلاثاء.

أسعار الذهب الذهب

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