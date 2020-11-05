الإحصاء: ارتفاع إنتاج السلع الكيماوية في أغسطس مع نمو الطلب على المطهرات

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن جهاز الإحصاء، في بيان اليوم الخميس، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ارتفع إلى 94.75 خلال شهر أغسطس 2020 (أولي) مقابل 93.73 خلال شهر يوليو (نهائي) بنسبة زيادة قدرها 1.08%.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية ارتفع إلى 111.56 خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 101.46 في شهر يوليو 2020 بارتفاع 9.95%، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات.

كما زاد الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة إلى 88.83 خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 87.29 في شهر يوليو 2020، بارتفاع قدره 1.77%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الملابس الجاهزة مع دخول موسم المدارس.

وفي المقابل انخفض الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) إلى 61.53 خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 67.01 في شهر يوليو 2020 بنسبة تراجع 8.18%، وذلك بسبب انخفاض الطلب على منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

وهبط الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته إلى 53.10 خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 58.38 في شهر يوليو 2020، بنسبة انخفاض 9.04%، وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار أقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أنه قام بتحديث منهجية الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية باستخدام سنة الأساس 2012-2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012-2013).