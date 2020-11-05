"الرقابة على الواردات" تفتتح معمل لاختبار ترشيد المياه بميناء دمياط

افتتح إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت، يرافقه وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، معمل اختبار ترشيد استهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بميناء دمياط وذلك تطبيقاً لرؤية الدولة في الحفاظ على الموارد المائية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء معامل مركزية بجميع الموانئ المحورية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي لكافة البضائع، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بذات الشأن، وكذلك حرص نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تطوير كافة المعامل بجميع الجهات التابعة للوزارة، وفقا للبيان.

وأكد إسماعيل جابر حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير المواصفات الدولية للحفاظ على الموارد المائية وحماية المستهلك المصري، وإجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية في أقل وقت ممكن.

وذكر أن افتتاح هذا المعمل يعد استكمالاً لخطة تطوير كافة المعامل الغذائية والكيميائية بالهيئة خلال ثلاث سنوات بتكلفة تصل إلى 390 مليون جنيه والتي صدق عليها رئيس مجلس الوزراء عام 2018.

وقال إن هذا المعمل يقوم بفحص كافة أنواع خلاطات المياه والصنابير والمحابس طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، ويعد أول جهة في مصر تمتلك هذه الإمكانيات، موضحا أنه يجري الاستعداد لافتتاح معمل آخر بميناء الدخيلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار جابر إلى حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من المعامل التابعة لها بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالمياً بالإضافة إلى حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.