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المصرية للاتصالات تحصل على حزمة حيزات ترددية بقيمة 305 ملايين دولار

11:18 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
المصرية للاتصالات تحصل على حزمة حيزات ترددية بقيمة 305 ملايين دولار

الشركة المصرية للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعرض المالي والفني المقدم من قبل الشركة بتاريخ 17 سبتمبر الماضي للحصول على نطاق ترددي بعرض 20 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل 305 ملايين دولار.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إنها ستسدد القيمة على ثلاث دفعات، بحيث يتم سداد 50% من المقابل المالي بالدولار عند التوقيع، و25% من المقابل المالي بالدولار، وذلك في موعد أقصاه عام من تاريخ التوقيع.

وأضافت أن الـ 25% الباقية من المقابل المالي سيتم سدادها بالدولار وذلك في موعد أقصاه عامين من تاريخ التوقيع.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الشركة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية للشركة، من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية متطلبات العملاء المتطورة وتطلعاتهم المستقبلية.

وأوضحت أن الخطوة تأتي أيضا بما يتماشى مع استراتيجيتها نحو التحول من مقدم خدمات اتصالات متكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن حصول الشركة على الترددات الجديدة سيكون له أثر إيجابي على قدرة الشركة في الوصول لأعلى معايير جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب ما يحققه ذلك من وفورات مالية ناتجة عن توفير بعض النفقات المتعلقة بتقديم الخدمات.

وأضاف أن الشركة ستتمكن من خلال الحيزات الترددية الجديدة من استيعاب الزيادة المستمرة في قاعدة عملاء المحمول، والتي وصلت إلى 6.7 مليون عميل بنهاية النصف الأول من عام 2020، وما يصاحبها من زيادة في معدلات خدمات نقل البيانات، دون المساس بجودة الخدمة.

المصرية للاتصالات الحيز الترددي تنظيم الاتصالات

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