تراجع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا..

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.