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108 مليارات حصيلة البنك الأهلي من التدفقات الدولارية خلال 4 سنوات

03:09 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
108 مليارات حصيلة البنك الأهلي من التدفقات الدولارية خلال 4 سنوات

البنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، عن أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى البنك سجل 108 مليارات دولار خلال 4 سنوات من قرار تحرير سعر الصرف.

وقرر البنك المركزي قبل أربع سنوات تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء للدولار في الثالث من نوفمبر 2016، كأحد أهم إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليارات دولار على مدار 3 سنوات انتهت في نوفمبر 2019.

وقال أبو الفتوح إن البنك استخدم التدفقات الدولارية التي جمعها خلال السنوات الأربع الماضية في تمويل التجارة الخارجية من أجل سد احتياجات السوق المصري من كافة السلع الأساسية وغير الأساسية.

وذكر أن قوائم الانتظار بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية اختفت نتيجة وفرة النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وعانت البنوك قبل تحرير سعر الصرف من ظهور قوائم الانتظار لتلبية الطلبات الاستيرادية نتيجة تراجع التدفقات الدولارية.

البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح سعر الصرف البنك المركزي

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