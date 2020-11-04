تنظيم الاتصالات يعتمد نتائج طرح ترددات جديدة لشركات المحمول



كتب- علاء حجاج:

اعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض "2×40 ميجاهرتز" في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ "TDD" للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء، جاء اعتماد المجلس للنتائج كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقي ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـ TDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 دولار.

أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD، فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 ملايين دولار، وفقا للبيان.

وقال الجهاز إن المرحلة الثانية- تقدمت لها الشركتان الآخرتان- هي للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD، وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 مليون دولار.

وأضاف أنه بذلك بلغ إجمالي قيمة عملية الطرح 1.17 مليار دولار لكامل النطاقات (2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه قام ولأول مرة باستخدام تقنية الـ TDD (Time Division Duplex) في السوق المصري والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال.

وأوضح أن استخدام تقنية TDD يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات، ويساهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وعلى المستوى التنظيمي؛ قام الجهاز وللمرة الأولى أيضاً بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة على نفس الطرح واتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابي علي تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية، بحسب الجهاز.

وأشار الجهاز إلى أن ذلك ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، حيث جاء ذلك تماشياً مع المعمول به دولياً.

وقال الجهاز إن طرح هذه الترددات يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في مصر، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمليات طرح الترددات الجديدة مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية- نقل بيانات).

وأضاف أن المعايير الجديدة تتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها، وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، وتوصيات معهد تقييس الاتصالات الأوروبي ETSI، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

وذكر الجهاز أن عمليات الطرح تأتي أيضا في ضوء قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الإشرافي والتنظيمي لقطاع الاتصالات في مصر وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ونشر جميع خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.

وأوضح أن ذلك يساعد على رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين مع تعظيم العوائد من موارد الدولة المستخدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه من المتوقع أن تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها على تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول في ضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول.

وأضاف أن ضخ هذه الاستثمارات سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.