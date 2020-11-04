الإحصاء: صادرات مصر ارتفعت إلى 30.5 مليار دولار في 2019

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت صادرات مصر خلال العام الماضي بنسبة 4.1% لتصل إلى 30.5 مليار دولار مقابل 29.3 مليار دولار في 2018، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وسجلت قيمة الصـادرات غير البترولية 25.5 مليـار دولار عــام 2019 مقابل 24.6 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 3.9٪.

وقال الجهاز إن قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 5 مليارات دولار عام 2019 مقابل 4.7 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 5.3٪.

وذكر الجهاز إن الصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع تركزت خلال عام 2019 في السلع تـامة الصنع، لتبلغ نسبتها 43.2٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.

وبلغت قيمـة الصــادرات من السلع تامــة الصنع 13.19 مليار دولار خلال عـام 2019 مقابــل 13.24 مليــار دولار عــام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%.

وارتفعت قيمة الصادرات من الوقود إلى 7.45 مليار دولار خلال عــام 2019 بنسبة ارتفاع 11.7٪، مقارنة بعام 2018.

وكان من أبرز السلع التي ارتفع صادراتها العام الماضي الذهب والذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام لتصل إلى ملياري دولار بنسبة ارتفاع قدرها 42.5٪، مقارنة بـ 2018.

وسجلت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة وتوابعها 1.7 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.4٪، مقارنة بالعام السابق له.

كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 148.7%.

وسجلت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.04 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.02 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.1٪.

وتصدرت أمريكا الدول المتلقية لصادرات مصر بنسبـة 7.2٪ من جملة الصادرات، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات الموجهة لها بنسبة 28.1٪ في 2019 لتصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار خلال عام .

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 6.8٪ من جملة الصادرات، كما ارتفعت صادرات مصر إليها بنسبة 2.8٪ لتصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار خلال عام 2019.

وفي المرتبة الثالثة جاءت تركيا بنسبـة 5.7٪ من جملة الصادرات، لكن قيمتها انخفضت بنسبـة 12.8٪ لتصل قيمتهـا إلى 1.7 مليـار دولار خــلال عام 2019.

واحتلت السعودية المركز الرابع بنسبة 5.5٪ من جملة الصادرات، بعما ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 17.7٪ لتصـل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار خلال عـام 2019.

الواردات

بلغ إجمالي قيمة واردات مصر 76.4 مليار دولار العام الماضي مقابل 81.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.7٪، بحسب البيان.

انخفضت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 67 مليار دولار عام 2019 مقابل 70 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8٪.

وانخفضت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتهـا 9.4 مليار دولار في عام 2019 بنسبة انخفاض 23.4٪.

احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة لمصر، بعدما استحوذت على 15٪ من جملة الواردات، وبلغت قيمة صادراتها 11.7 مليار دولار خــلال عام 2019 مقابل 11.6 مليار دولار لعام 2018.