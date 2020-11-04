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رغم قفزة التعاقدات.. تراجع طفيف في أرباح مدينة نصر للإسكان خلال أول 9 أشهر من 2020

11:40 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
رغم قفزة التعاقدات.. تراجع طفيف في أرباح مدينة نصر للإسكان خلال أول 9 أشهر من 2020

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بعد الضريبة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة طفيفة لتسجل 628.9 مليون جنيه، مقابل 630.9 مليون جنيه في نفس الفترة العام، وذلك بالرغم من قفزة التعاقدات.

وأظهرت قرارات مجلس الإدارة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 22% في أول 9 أشهر من العام لتصل إلى 1.76 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي بلغت1.43 مليار جنيه.

وذكرت الشركة في بيان صحفي منفصل أن التعاقدات والحجوزات خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام ارتفعت بمعدل 21% لتصل إلى 4.5 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذه القفزة إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمشروع سراي، فضلًا عن بيع قطة أرض لإقامة مشروع سكني بتاج سيتي.

ورصدت الشركة تعاقدات وحجوزات في مشروع تاج سيتي بقيمة 909 ملايين جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بما يمثل انخفاضًا ملموسًا من 1.2 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى عدم وجود طروحات بيعية جديدة وتركيزها عى مشروع سراي في خلال العام الجاري.

وذكرت الشركة أن حجوزات وتعاقدات مشروع سراي بلغت 2.5 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام بما يمثل زيادة كبيرة مقابل تعاقدات وحجوزات بقيمة 1.4 مليار جنيه عن العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 149 مليون جنيه في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشركة إن استثماراتها في الإنشاءات والمرافق زادت بنسبة 60% لتصل إلى 797 مليون جنيه، مقارنة بالربع ذاته في 2019.

وخلال الربع الثالث سلمت الشركة للعملاء وحدات في مشروعي تاج سيتي ونصر جاردن- 6 أكتوبر، بلغت 261 وحدة.

وقال أحمد الهيتمي، العضو المنتدب للشركة في البيان إنه في ظل الظروف الصحية غير المسبوقة طورت الشركة وطبقت خطط بديلة للتقليل من التأثير السلبي لهذه الظروف على نتائج الأعمال.

وأضاف أن شركته حصلت على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة أرض لإقامة مشروع سكني متكامل الخدمات بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط بمساحة 104 أفدنة وحوالي 500 مليون جنيه.

وذكرت الشركة أن مجلس إدارتها وافق على بيع قطعة أرض مخصصة مدرسة دولية بمدينة تاج سيتي بمساحة 20 ألف متر مربع بقيمة 215 مليون جنيه.

وتعمل مدينة نصر في تطوير 8 مشروعات رئيسية في القاهرة الكبرى وتضم هذه المشروعات 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.

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