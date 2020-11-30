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السويدي إليكتريك: توريد معدات بـ1.5 مليار جنيه لـ"شمال القاهرة للكهرباء"

01:58 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
السويدي إليكتريك: توريد معدات بـ1.5 مليار جنيه لـ"شمال القاهرة للكهرباء"

السويدي إليكتريك

كتبت- شيماء حفظي:

وقع تحالف "شركتي السويدى إليكتريك وتويوتا تسوشو" مشروع توفير معدات وتكنولوجيا متطورة تسهم في الارتقاء بأداء شبكات توزيع الكهرباء، وتوفير حلول ذكية لرقمنة الشبكات بشمال القاهرة لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وقالت السويدي إليكتريك، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها ستكون مسؤولة عن تصميم وتوريد وتركيب كافة مكونات مشروع تركيب العدادات الذكية لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضافت الشركة أنها ستتولى تركيب 500 ألف عداد ذكي، وDMS و AMI وRTU، بالإضافة إلى لوحات الربط الحلقية الذكية، بقيمة 1.461 مليار جنيه بنظام تسليم المفتاح.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يسهم في تحديث البنية التحتية في مصر، حيث وضعت الحكومة أهدافا طموحة للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة ونشرها بشكل أوسع وأكبر، والاهتمام بشبكات الكهرباء على مدار السنوات المقبلة، والحد من السرقات والتشغيل الأمثل للشبكة، وتحسين الفقد في الطاقة مما يحسن جودة الشبكة الكهربائية.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

السويدي إليكتريك شمال القاهرة للكهرباء شبكات توزيع الكهرباء

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