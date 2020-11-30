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أسعار الذهب تواصل تراجعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:50 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
أسعار الذهب تواصل تراجعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الجرام بقيمة جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 797 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6216 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.74% خلال تعاملات اليوم، وتراجعت سعر الأوقية بنحو 13.19 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1774.6 دولار في تمام الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب جرام الذهب سعر جرام الذهب

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