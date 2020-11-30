استخراج وتجارة الخام.. الحديد والصلب تكشف تفاصيل الشركة الجديدة للمناجم والمحاجر

كتبت – شيماء حفظي:

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، تفاصيل تأسيس الشركة المنقسمة عنها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة.

وقالت الشركة، في تقرير لمجلس الإدارة مرسل للبورصة اليوم الاثنين، إن الشركة الجديدة، سيكون اسمها شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية، بغرض استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا.

وسيتم تأسيس الشركة برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 195.4 مليون جنيه موزعة على 976.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد، على أن يتم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط بعد استيفاء المتطلبات القانونية.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم استمرار إدراج شركة الحديد والصلب في البورصة، على أن يتم قيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة بعد التأشير في السجل التجاري وتسجيلها وقيد أسهمها ونشر تقرير الإفصاح، وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.

ووافق مجلس إدارة الشركة بالأغلبية على دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في قرار التقسيم فور صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية ونشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة على شاشات التداول.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الوزارة تنوي قيد الشركة المنقسمة من الحديد والصلب في البورصة المصرية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في أكتوبر الماضي على مقترح لتقسيم الشركة، وفصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.