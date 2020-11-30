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تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

10:53 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الطماطم، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والباذنجان البلدي بين 25 و 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم الأحد، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البصل الكوسة الليمون البلدي الرمان الجوافة

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