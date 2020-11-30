"كشف حساب للحكومة".. ماذا حدث لأبرز المؤشرات الاقتصادية العام الماضي؟ (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الحكومة تقريرا عن مدى تقدم أعمال برنامجها خلال العامين الماليين الماضيين، ومن بينها ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وفي هذا الباب من التقرير، أظهرت الحكومة أحدث المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خاصة فيما يتعلق بالعام الأخير وعلى رأسها النمو، وعجز الموازنة، ومعدل التضخم، والاستثمارات الحكومية، ودعم المواد البترولية والتموينية، وأيضا حصيلة الضرائب والجمارك.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال العام المالي الماضي، بحسب تقرير الحكومة عن تقدم أعمال برنامجها.