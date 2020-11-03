رئيس القابضة للغزل: أنهينا مديونيات بقيمة 18 مليار جنيه مقابل 21 قطعة أرض

كتبت – شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تمكنت من سداد المديونيات التاريخية لصالح أربعة جهات بنحو 18 مليار جنيه، مقابل التنازل عن 21 قطعة أرض مملوكة للشركات.

وأوضح مصطفى، في حوار لـ "مصراوي" ينشر بالكامل لاحقا، أن الشركة أنهت مديونية متراكمة بنحو 10.4 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي مقابل التنازل عن 10 قطع أراضي، والبترول والكهرباء بقيمة 3 مليارات جنيه، و وقعت البروتوكول الخاص بالتسوية ويتبقى التوقيع النهائي مقابل قطعة أرض.

وأضاف أن التسويات تضمنت أيضًا تسوية مديونية بقيمة 4 مليارات جنيه، لهيئة التأمينات الاجتماعية مقابل 8 قطع أراضي، بالإضافة إلى نصف مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب، مقابل قطعتي أرض.

وقال: "سننهي العام المالي الجاري بدون مديونيات على الشركات".

وأشار إلى أنه من الوارد أن تخلق الظروف الحالية مع استمرار الخسائر وتقادم الماكينات وتداعيات كورونا، مديونيات جديدة على بعض الشركات، أو بعض التعثر، "لكن هذه سيكون من السهل التعامل معها فيما بعد، والأهم أننا أنهينا المديونيات التاريخية التي يرجع بعضها إلى 1982".

وكانت القابضة للغزل والنسيج، وقعت بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاقية تشمل ثلاث شركات قابضة.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان منتصف أكتوبر الماضي، إنه بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

وخلال العام الماضي، وقعت الوزارة تسوية مديونية الشركات لبنك الاستثمار القومي، لدى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 10.4 مليار جنيه.