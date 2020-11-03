مصدرون: دخول الموالح المصرية لليابان سيفتح أسواقا أخرى لصادراتنا

كتبت- شيرين صلاح:

قال مصدرون للموالح المصرية إن السماح بدخول المنتجات المصرية للسوق الياباني بعد حوالي 25 سنة من المنع سيعطي دفعة قوية لصادرات الموالح المصرية.

وأعلنت وزارة الزراعة في بيان لها أمس الاثنين، عن أن وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية أصدرت قرارا بفتح أسواقها لاستقبال المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني.

وقالت السفارة المصرية في بيان بهذه المناسبة إنها حرصت على التعجيل بإصدار القرار الرسمي من قبل الجانب الياباني بالموافقة على قرار استقبال الموالح لبدء نفاذ المنتجات الزراعية المصرية اعتبارا من هذا العام.

ويبدأ موسم التصدير في شهر سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.

وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سابقا، إن قرار ليابان باستئناف دخول الموالح المصرية جاء بعد مباحثات بين الجانبين دامت عدة سنوات.

وذكر عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المناقشات بين الحجر الزراعي الياباني والحجز الزراعي المصري والمجلس دامت لمدة 5 سنوات.

وأضاف الدمرداش أن عدم تصدير مصر لمنتجاتها الزراعية لليابان يرجع إلى أن السوق الياباني من أصعب دول العالم في فتح أسواقها أمام السلع الزراعية، نظرا لاعتمادهم على معايير عالية في فحص المنتج، وقد تصل عملية الفحص إلى عدة سنوات قبل استيراد السلعة.

وقال عيسى، إن "فتح اليابان أسواقها أمام الموالح المصرية يعطي الأمل أمامنا إلى اتجاه الكثير من الدول إلى الاتجاه إلى السوق المصري للاستيراد منه".

وأضاف أن "اليابان تأخذ الكثير من الوقت في عمليات فحص المنتج مما سيعطي الثقة الدول الأخرى في السلع المصرية".

وبحسب عبد الحميد الدمرداش، فإنه لم تحدد الكميات المطلوب استيرادها من الجانب الياباني حتى الآن، كما لم تحدد المواصفات المطلوبة للمنتجات أيضا.

وقال الدمرداش: "لا أحد يعرف الكمية التي سيتم تصديرها، لكن عموما لو تم تصدير 100 أو 200 طن، وجودة المنتج نالت إعجاب الجانب الياباني، سيبدأ الاتجاه للاستيراد من مصر في السنوات القادمة بكميات أكبر".

وأضاف الدمرداش أن عملية اختيار الكميات التي سيتم تصديرها سيشرف عليها ويحددها الحجر الزراعي المصري بداية من اختيار المزارع حتى مرورها على كل محطات التعبئة.

وذكر الدمرداش، أن السوق الياباني يطلب دائما من الأسواق الأخرى منتجات ذات جودة فاخرة.

وتعتبر الموالح من أهم صادرات مصر في قطاع الحاصلات الزراعية. وبلغت صادرات مصر الإجمالية من الموالح في الموسم الماضي (2019-2020) حوالي 1.5 مليون طن بقيمة 707 ملايين دولار.

وتمثل قيمة صادرات الموالح حوالي 33% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية التي بلغت في الموسم الماضي حوالي 2.2 مليار دولار بحسب بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.