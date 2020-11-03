رئيس الشعبة: أدوية بروتوكولات علاج كورونا تكفي حتى عام ونصف

كتبت- دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا متوفرة بمخزون استراتيجي يكفي من 9 أشهر حتى عام ونصف في وقت الذروة.

وأضاف عوف، أن شركات الأدوية كثفت إنتاج هذه الأصناف، وهي تنقسم إلى نوعين أدوية محاربة للفيروس، ومكملات غذائية داعمة للمناعة.

وأشار عوف، أن عقار الباراسيتامول والمعروف بأسم البنادول والبارامول في الأسواق، أصبحت تنتجه 30 شركة بأسماء تجارية مختلفة، ومتوفر منه كميات تكفي حتى عام ونصف.

وتابع عوف أن عقار ازيثرومايسين والمعروف بأسم زيثروماكس، تنتجه 30 شركة بأسماء تجارية مختلفة، والمخزون الاستراتيجي منه يكفي حتى عام في وقت الذروة.

وأضاف عوف، أن عقار الهيدروكسي كلوركوين، والمعروف باسم باكونيل الذي يستخدم لعلاج الملاريا وتم وضعه في بروتوكولات العلاج للكورونا، يكفي لمدة عام وتنتجه 20 شركة.

وأوضح عوف أن المكملات الغذائية الداعمة للمناعة، مثل فيتامين سي والزنك، يوجد منها مخزونا استراتيجيا يكفي لمدة 9 أشهر.

ونصح عوف المواطنين عند عدم توافر الدواء الذي يريده بطلب البديل من الصيدلي.

وكان الطلب على أدوية المناعة والفيتامينات ارتفع بالصيدليات، مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، خلال يونيو الماضي، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 300% مقارنة بما كان عليه قبل أزمة كورونا، بحسب ما قاله عوف لمصراوي في وقت سابق.

وأدت زيادة الطلب خلال شهر يونيو، على هذه النوعية من الأدوية، إلى نقص المعروض منها بالصيدليات، مما جعل شركات الأدوية تكثف إنتاجها لتطرح أكثر من مليون عبوة في شهر يوليو الماضي.