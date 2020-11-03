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مشتريات عربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:13 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
مشتريات عربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.79% إلى مستوى 10512 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، بينما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.2.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 17.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 7.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10429 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة مشتريات عربية المؤشر الرئيسي للبورصة

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