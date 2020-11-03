رئيس القابضة للغزل لمصراوي: ننتج 200 ألف كمامة طبية يوميا في "غزل المحلة" (فيديو)

كتبت – شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن شركة غزل المحلة تصنع كمامات طبية مطابقة للمواصفات القياسية التي أعلنتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة.

وأوضح في حوار لـ"مصراوي" ينشر لاحقا، أن 3 شركات تابعة للشركة القابضة كانت بدأت تجربة تصنيع الكمامات، لكن شركة المحلة فقط التي تمكنت من مطابقة المواصفات القياسية، لذلك استمرت في الإنتاج، بطاقة إنتاجية 200 ألف كمامة يوميا تقريبا.

وأضاف أن هيئة الشراء الموحد تستحوذ على نحو 80% من الإنتاج بينما يتم توريد الـ 20% المتبقية إلى مستشفى المحلة وبعض المستشفيات الأخرى.

وكان مصطفى قال لمصراوي، في يونيو الماضي، إن شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والنصر للصباغة والتجهيز بالمحلة، والدقهلية للغزل والنسيج، بدأت إنتاجا تجريبيا للكمامات الطبية والقماش ضمن خطة الحكومة لتوفير كميات كبيرة منها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

لكن بعد التجربة، استقرت الشركة على إنتاج الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات في غزل المحلة، فيما يقتصر إنتاج الشركتين الأخريين على تلبية متطلبات العمالة الداخلية فقط، بحسب رئيس القابضة.

وأشار مصطفى، إلى أن شركتي النصر والدقهلية، تنتجان كمامات قماشية للعاملين في المصانع فقط، ويتم توزيع 5 كمامات للعامل في الوردية أسبوعيا للاستخدام الشخصي، لكن لا يتم طرحها في السوق.