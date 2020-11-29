وزير البترول يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرات الشراكة بمجال الطاقة

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في أول لقاء مشترك بعد توليه مهام منصبه، مبادرات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وفرص تعزيزها خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بالقاهرة في أبريل 2018، حيث تم استعراض النتائج الإيجابية للتعاون المشترك في ضوء هذا الاتفاق، بحسب وزير البترول.

وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين والشركاء لمصر في مجال الطاقة بما يساعد على تحقيق رؤيتها ودعم مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، موضحا أن دعمه وتواجده منذ انطلاق أولى اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إضافة قوية للمنتدى ويعزز من دوره.

كما بحث الملا مع سفير الاتحاد الأوروبي موقف المباحثات الجارية لمشاركة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع تحديث استراتيجية الطاقة في مصر امتدادا للتعاون في هذا المجال، وقيام الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السابقة بتمويل وضع استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن مصر على رأس أولويات الاتحاد لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة، مؤكدا استمرار الدعم والمعاونة لها لتحقيق أهدافها في هذا المجال.

وأضاف أن جهود مصر المتواصلة في منطقة المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تلقي بظلالها الإيجابية على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتلقى دعما كاملا من الاتحاد الأوروبي الذي يتطلع للانضمام بصفة مراقب لعضوية المنتدى.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبي وزير البترول لعقد لقاء افتراضي مع كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي لبحث موضوعات التعاون المشترك.

كما تضمن اللقاء استعراض موقف استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة باعتباره أحد المجالات المهمة للتعاون بين الجانبين الفترة المقبلة في ظل الاهتمام المشترك من كليهما بتطوير عملية استغلال هذا المصدر، وفقا للبيان.