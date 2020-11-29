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مكادي هايتس توقع اتفاقية تعاون مع "المصرية للاتصالات"

12:10 م الأحد 29 نوفمبر 2020
مكادي هايتس توقع اتفاقية تعاون مع "المصرية للاتصالات"

توقع اتفاقية تعاون

القاهرة- مصراوي:

وقعت مدينة مكادى هايتس - إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر - بالبحر الأحمر اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة بالمدينة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن اتفاقية التعاون تتضمن قيام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدينة مكادي هايتس ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم جميع الخدمات المتكاملة في جميع الوحدات السكنية والإدارية كخدمات الهاتف الأرضي، والإنترنت فائق السرعة، وخدمات IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

ويشمل التعاون كذلك منح المصرية للاتصالات WE حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية بمدينة مكادي هايتس بجميع مراحلها بشكل حصري في مجال الاتصالات والإنترنت، وأن تكون المصرية للاتصالات الراعي الرسمي والحصري في مجال الاتصالات والإنترنت لجميع الأحداث الكبرى والمهرجانات التي سيتم إقامتها داخل المدينة.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادى هايتس إن "مكادي هايتس تمثل تحولاً فريداً في مفهوم المدن السياحية المتكاملة، أستنادا لفلسفة شركة أوراسكوم للتنمية مصر في بناء مدن متكاملة تتميز بأسلوب حياة متناغم ومتوازن مع البيئة المحيطة".

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن "المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر سوف تستمر في توفير مثل هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات عالميًا"

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توقع اتفاقية تعاون مدينة مكادى هايتس شركة أوراسكوم للتنمية مصر الشركة المصرية للاتصالات

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