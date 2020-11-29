وزيرا التجارة والسياحة يناقشان المحتوى المصري الذي سيعرض في إكسبو دبي

عقد وزيرا السياحة والآثار والتجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا لبحث الترتيبات الخاصة بالمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020 والمقرر عقده في أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

وقال بيان من وزارة التجارة اليوم الأحد إن خالد العناني وزير السياحة والآثار، استقبل نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، لعقد الاجتماع بهذا الشأن.

وشارك في الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو دبي 2020 وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلين عن وزارات الإسكان والمالية والتعليم العالي والثقافة والهجرة والسياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية، وفقًا للبيان.

وقالت نيفين جامع في البيان إن الحكومة حريصة على إنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على الساحتين الإقليمية والدولية والاستفادة من رواج المعرض على مستوى العالم وكونه يقام لأول مرة في بلد عربي.

وبحسب جامع فإن الجناح المصري بالمعرض سيسلط الضوء على مساهمة الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن مبنى الجناح المصري المشارك بالمعرض والذي تفقدته خلال زيارتها لدولة الإمارات الأسبوع الماضي يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

ووفقًا لجامع فإن الجناح المصري سيتضمن فرصًا جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.

وتستهدف مصر من المشاركة في هذا المعرض الهام إبراز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادرات مصر التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة، وفقًا للوزيرة.

وقالت إنه سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية، مشيرة إلى ضرورة أن يبرز المحتوى المعروض بالجناح المصري صورة مصر والتي تجمع بين أصالة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية واستشراف المستقبل.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية بإكسبو دبي والتي تضم حوالي 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال والبنوك وتستهدف انجاح المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

ونقل البيان عن الوزير، خالد العناني، حرص الوزارة على إتاحة كافة امكاناتها لإظهار الجناح المصري بمعرض إكسبو بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمي.

ولفت إلى ضرورة أن يكون المحتوى المقدم بالمعرض كبير ومستمر بحيث يتوزع على مدة الـ6 أشهر الخاصة بالمعرض حتى يتسنى جذب الزائرين طوال مدة المعرض.

وقال العناني إن العام المقبل سيشهد إطلاق العديد من الفعاليات الهامة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أنه يجري دراسة إقامة معرض مؤقت لمجموعة من الآثار المصرية بمكان مؤمن بالجناح المصري بالمعرض ليبرز تفرد مصر ويعكس حضارتها العريقة، إلى جانب عرض آلاف من المستنسخات لزائري الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي.

وأضاف العناني أنه فيما يخص الحضور الرقمي فسيتم خلال المعرض تقديم بث مباشر لعدد من الآثار والمزارات السياحية والأثرية المصرية وفاعليات حيوية وعرض التقنية الخاصة بكارت السائح.