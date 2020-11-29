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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:16 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10987 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% إلى مستوى 10980 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الاسهم

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