ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10987 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% إلى مستوى 10980 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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