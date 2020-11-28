وزير البترول يفتتح المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية

كتب-مصطفى عيد:

افتتح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية "الناتا" بعد تطويره.

وقال بيان صحفي من الوزارة أن الافتتاح تم بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية السابقين، وهم المهندس سامح فهمي والمهندس عبدالله غراب والمهندس أسامة كمال والمهندس شريف هدارة.

واستمع الوزير ومرافقوه من الوزراء السابقين وقيادات وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء الهيئات والقوابض والشركات ونوابهم لشرح من المهندس ياسر صلاح رئيس الشركة المصرية الغازات الطبيعية "جاسكو"، بحسب البيان.

وقال إن تحديث نظام الاسكادا الخاص بمركز التحكم القومي جاء بهدف الترابط مع الأنظمة الأخرى للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة الشبكة القومية للغازات الطبيعية وكذلك تنفيذاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في الأسرع بتطبيق نظم التحول الرقمي وتطوير العمل بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وتعتبر الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) من أوائل الشركات المطبقة لنظام الاسكادا في مصر منذ أكثر من ۲۰ عاماً، ويأتي تطوير نظام الاسكادا ضمن جهود تحقيق التكامل بين الأنظمة المعلوماتية والتى تستخدمها حيث يتيح النظام الجديد الربط مع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وعرضها بمركز التحكم القومي وبرامج المحاكاة اللحظية(Gas pipeline simulator) .

مما يساعد القائمين على تشغيل الشبكة القومية بمركز التحكم القومي على المراقبة اللحظية والتحكم في الشبكة القومية واتخاذ إجراءات سريعة في حالات الطوارئ وتوقع السيناريوهات الاستباقية وإجراء مناورات التشغيل لتأمين إمداد العملاء بالغاز الطبيعي.

وذكر البيان أن على هامش الاحتفال، وقعت الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو بروتوكول تعاون مع شركة أنابيب البترول، لتطوير الشبكة القومية لخطوط نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والكشف عن الخطوط باستخدام الفرشاة الذكية وتقديم الخدمات المساعدة لإنشاء مركز تحكم قومي بخطوط الأنابيب.

وخلال الاحتفال كرم الملا وزراء البترول والثروة المعدنية السابقين المهندس سامح فهمى والمهندس محمود لطيف والمهندس عبدالله غراب والمهندس أسامة كمال والمهندس شريف هدارة والمهندس شريف إسماعيل.

كما كرم أسماء وزراء البترول الراحلين المهندس على والي والمهندس أحمد عز الدين هلال والكيميائى عبد الهادي قنديل والدكتور حمدي البنبى.