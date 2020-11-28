وزير التجارة والصناعة تفتتح معرض "صنع في مصر" بمتحف القوات الجوية

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة معرض "صنع في مصر" بمقر متحف القوات الجوية وتنظمه مجلة باشون بالتعاون مع جاليري Art Talks وتحت رعاية جمعية بنحبك يا مصر للتنمية.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت أن المعرض يتضمن عدد من المنتجات الحرفية والتراثية كالأزياء والإكسسوارات والمجوهرات المصرية إلى جانب بعض التصميمات الفنية والأثاث وسط الطائرات والمروحيات التاريخية بالمتحف.

وأضافت جامع أن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الخبرات والمهارات الفنية في التصميمات والمشغولات الحرفية من خلال مشاركة نحو 70 مصممًا وفنان بالإضافة إلى طلاب مركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة وبنك الكساء المصري.

وقالت جامع إن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل على النهوض بهذا القطاع الحيوي، وحل المشكلات التي تواجهه باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي تتيح فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين.

وبحسب جامع فإن مصر بها نحو 250 تجمعًا للحرف اليدوية والتراثية تضم 120 حرفة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة أطلقت منذ عامين مشروع "كرييتيف ايجيبت" الذي يضم منتجات تراثية متنوعة من أكثر من 140 موردًا إلى جانب حرفيين ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب الوزيرة فإن المنصة الإلكترونية التي أطلقها البرنامج تضم حتى الآن نحو 1500 منتج حرفي ويدوي وهو الأمر الذي يسهم في تسويق هذه المنتجات بالسوقين المحلي والخارجي.

وأوضحت جامع أن المشروعات اليدوية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين من بينها المرأة التي تتميز بقدرتها على التطوير والتجديد في العمل اليدوي داعيةً العارضين المشاركين بالمعرض للمشاركة بمعرض "تراثنا" الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعتبر أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، خاصة، وأنه قد تقرر إقامته 4 مرات سنوياً ليستفيد منه أكبر عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بهذا القطاع.

وأشادت الوزيرة بجودة المنتجات المعروضة ورقي التصميمات وكذا التوجه الخيري لعدد كبير من العارضين بتخصيص عائد البيع لمؤسسات صحية وخيرية لخدمة المجتمع، مؤكدة أن مثل هذه المعارض تمثل فرصة جيدة لبث الثقة في شباب المصممين وتشجيعهم على خوض غمار مشروعاتهم الصغيرة وبلورة أفكارهم الناشئة لتصبح مشروعاً قائماً على أرض الواقع.