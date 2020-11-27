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أسعار الذهب تعود للتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم

03:06 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
أسعار الذهب تعود للتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب في مصر، تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما صعدت أمس، وفقد سعر الجرام 3 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 786 جنيهًا، مقابل 789 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 900 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيهات.

وأوضح نجيب، تراجع أسعار الذهب محليا، سببها انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميا ووصل سعر الخام إلى 1807 دولارات للأوقية.

وقال إنه على الرغم من تحول الأسعار للتراجع لكن حركة البيع مازالت ضعيفة في ظل أولويات المستهليكن، في ظل تداعيات أزمة كورونا.

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