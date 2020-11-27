استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور خلال الأسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، زاد سعر الجمبري، مقارنة بمستويات الجمعة الماضي.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات خلال الأسبوع، ليسجل اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، نفس أسعار يوم الجمعة الماضي، ليتراوح بين 17 و19 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها مقارنة بيوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 60 و 70 جنيها،

كما استقر سعر كيلو السمك البوري خلال أسبوع، ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا اليوم 10 جنيهات مقارنة بمستوى الجمعة الماضي ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، مقارنة بيوم الجمعة الماضي بسوق العبور.