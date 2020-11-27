مصلحة الضرائب: تواصل مثمر مع المجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي

كتب – مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي، والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع.

وأكد عبدالقادر، في بيان اليوم الجمعة، التنسيق والتعاون المستمر بين المصلحة ومجلس الأعمال المصرى الكندى فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، والتى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة .

وقال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الحرص على تنظيم هذا اللقاء رغم الظروف التي نمر بها، جاء لإيمان المجلس الشديد بأهمية التعرف على المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية من أجل التيسير على المواطنين من ناحية، ورفع كفاءة المنظومة من ناحية أخرى.

وأشار رسلان، إلى التعاون الكبير بين المجلس ومصلحة الضرائب المصرية والذى يظهر فى سلسلة اللقاءات الدورية التى يتم تنظيمها من أجل تبادل الحوار والنقاش حول مشاكل ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين من المنظومة الضريبية.

وأشاد رسلان، بجهود مصلحة الضرائب المصرية، لتيسير الإجراءات وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة الضريبية وبناء قواعد بيانات دقيقة والعمل على دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي .

وأضاف أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأن هذا المشروع سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى الكثير من المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية ( الفاتورة – الإقرارات ).

وخالد أبو زهرة الشريك الرئيسي مكتب الشرق الأوسط للاستشارات مصر والخليج ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي، بالتطور التكنولوجى والميكنة الذي تشهده المؤسسات الحكومية حاليًا، وخاصة مصلحة الضرائب المصرية، والذي يتسق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.