الأربعاء المقبل.. انطلاق "قمة مصر الاقتصادية" تحت رعاية مجلس الوزراء



القاهرة- مصراوي:

تنطلق قمة مصر الاقتصادية للعام الثاني على التوالي يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بحسب بيان من الشركة المنظمة للمؤتمر اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام أكثر من 20 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي و الخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي قطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن الجلسة الثانية ستناقش دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدى استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة.

كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية آخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يليها كلمة ليحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة لأيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.

وقال جمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD، الشركة المنظمة لقمة مصر الاقتصادية، إن انعقاد القمة هذا العام له أهمية كبيرة في ظل ظروف صعبة مرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في وجه هذه الظروف.

وأضاف صلاح أن الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العالمية كان الأكثر تحملاً بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستطاع تحقيق نسبة نمو مرضية.

وذكر أن الدورة الثانية من القمة هي امتداد لنجاحها خلال العام الماضي، ولتكملة الأفكار والمناقشات الجادة التي يتم طرحها من باقة من الخبراء والمهتمين وكبار رجال الأعمال، لرسم خارطة طريق اقتصادية يمكن من خلالها التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.

وكانت قمة مصر الاقتصادية عقدت العام الماضي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030"، وحضر القمة العام الماضي ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصري، وفقا للبيان.