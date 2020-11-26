رئيس هيئة الاستثمار يبحث الترتيب لزيارة عدد من الشركات البيلاروسية لمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع سيرجي تيرينتييف، سفير بيلاروسيا لدى مصر، إجراءات جذب الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الخميس، اتفق الجانبان على قيام السفارة البيلاروسية بموافاة الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

كما اتفق الجانبان على التنسيق مع السفارة للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر وذلك للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار.

وأكد محمد عبد الوهاب أهمية دور الشركات البيلاروسية في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري خاصة في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب عن تطلع هيئة الاستثمار إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع بيلاروسيا، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المؤسسي بين هيئة الاستثمار والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية من خلال تبادل الخبرات الفنية والتقارير المتعلقة بالاستثمار في البلدين بهدف تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في كل منهما، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

من جانبه، أكد السفير البيلاروسي بالقاهرة قوة العلاقات بين البلدين، مشيدا بدعم هيئة الاستثمار لكافة الاستثمارات البيلاروسية، وصلابة الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو استثنائية على مستوى العالم، وهذا ما سيشجع على زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر.