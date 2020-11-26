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وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير "الهندسية للسيارات"

11:34 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
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كتبت- شيماء حفظي:

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة تطوير الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن وفا توفيلس، العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، عرض، خلال اجتماع مع الوزير، مراحل تصنيع الأتوبيسات بأحجام متنوعة، خاصة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت أن البرنامج الزمني للخطوات التنفيذية لتصنيع الأتوبيسات حتى نهاية 2021 يشمل تحديث بعض الوحدات بمختلف عنابر الشركة، إلى جانب تطوير نظم البحوث.

كما عرض توفيلس ما تم من إصلاحات وعمليات إحلال وتجديد حتى الآن، وتأثيرها المتوقع على تطوير الإنتاجية، وجهود الإدارة بالتنسيق مع الشركة القابضة في فتح قنوات اتصال بالشركات العالمية لبحث أوجه التعاون في إطار خطة تصنيع الأتوبيسات وتعظيم نسبة المكون المحلي.

وأشار البيان إلى أنه تم عرض الموقف الحالي لتصنيع عدد من الأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بأطوال من 8 أمتار إلى 12 مترا بالشركة الهندسية كنموذج للتوسع في هذا المجال، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من 2021.

الشركة الهندسية لصناعة السيارات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

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