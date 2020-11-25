إيتيدا: فتح باب التقدم للبرنامج المصري الإسباني للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات

كتب-علاء حجاج:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن فتح باب التقدم للبرنامج المصري الإسباني للابتكار.

ويتيح البرنامج تمويل مشروعات التعاون البحثي بين الشركات المصرية والإسبانية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية CDTI التابع لوزارة العلوم والابتكار الإسبانية، وفقا لبيان صحفي من الهيئة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن باب قبول المقترحات البحثية يستمر حتى 25 مارس 2021 حيث يتم ﺗﻘﺪﻳﻢ المقترحات اﻟﻤُﺸﺘﺮكة إﻟﻰ مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية الإسباني، وسيتم الإعلان عن قرارات تمويل المشروعات على المواقع الإلكترونية للطرفين.

ويهدف البرنامج المصري الإسباني للابتكار في تكنولوجيا المعلومات "ESITIP" إلى تشجيع وتمويل مشروعات البحث والتطوير في المجالات التكنولوجية وتشجيع الشراكات بين الجهات البحثية والصناعة في كلا من مصر وإسبانيا.

وقال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال اللقاء الافتراضي بين الجانبين المصري والإسباني للإعلان عن الدورة الخامسة للبرنامج، إن ضرورة تشجيع وتمويل المشروعات البحثية المشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة قدرة الصناعة على تطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والصناعة.

ويشترط البرنامج المصري الإسباني للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات تشبيك جهة أكاديمية مصرية وشركة عاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات ومسجلة بقاعدة بيانات الهيئة مع شريك إسباني من الصناعة، حيث يتيح البرنامج منصة تساعد الطرفين على عقد الشراكة والتعاون البحثي بعد موافقة الجهتين المصرية والإسبانية.

ويشجع البرنامج الشراكة والتعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية وتضم البحوث المتعلقة بأمن المعلومات والشبكات اللاسلكية، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات النقل والصحة والزراعة والتعليم والطاقة ولأصحاب الهمم.