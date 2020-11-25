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ميرفت حطبة: 3 مليارات جنيه استثمارات متوقعة لمشروع تطوير "رأس جميلة"

01:25 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
ميرفت حطبة: 3 مليارات جنيه استثمارات متوقعة لمشروع تطوير "رأس جميلة"

ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

كتبت – شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الاستثمارات المتوقعة لتطوير منطقة رأس جميلة بشرم الشيخ تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وسيتم بالشراكة مع القطاع الخاص.

"طرحنا أرض رأس جميلة قبل سنوات وتلقينا عرضا وحيدا لكنه لم يكن مناسبا وتم إلغاء الطرح، حاليا نحن نتعاون مع وزارة الطيران لتنفيذ مشروع على أرض تمتلكها الشركة بالإضافة إلى مساحة أخرى تمتلكها وزارة الطيران".

وأضافت: "سنطرح المشروع (متضمنا المساحتين معا) بإطلالة شاطئية أكبر تصل إلى 820 ألف متر، للشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تكون وزارة الطيران والشركة القابضة طرفا والشركة المنفذة التي سيتم اختيارها طرفا آخر في التعاقد".

وأوضحت أنه جاري تقييم الأصول التي سيدخل بها كل طرف في الشركة الجديدة التي ستنشئ للمشروع، ومن المقرر طرحها على المستثمرين لتنفيذ مشروع (فندقي – إسكان سياحي).

وكان وزيرا الطيران وقطاع الأعمال، بحثا الأسبوع الماضي، التعاون المشترك بين الوزارتين، وسبل التعاون المشترك لإقامة مشروع سياحي فندقي بالشراكة بين شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار و"إيماك العقبة"، على أرض "رأس جميلة" بمدينة شرم الشيخ.

ميرفت حطبة مشروع تطوير رأس جميلة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

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