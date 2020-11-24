سيناء للمنجنيز تدرس إنتاج الخام في أسواق عربية لتأمين احتياجات الشركة

كتبت-شيماء حفظي:

قال جمال هنداوي العضو المنتدب لشركة سيناء المنجنيز إن الشركة تسعى لتأمين مواد خام لتشغيل مصنع الشركة خلال السنوات المقبلة من خلال دخول أسواق عربية ومصرية.

وأضاف: "ندرس الحصول على رخص لاستخراج وإنتاج المعدن لتوفير المواد الخام للشركة".

وتدرس الشركة التعاون مع الدول العربية بينها السودان والمغرب ثم الدول الأفريقية وبينها جنوب أفريقيا وموزمبيق ثم أوروبا، بحسب العضو المنتدب.

وأوضح أن هذه الدراسة هدفها توفير المادة لاستمرار نشاط الشركة خلال عمر مصنع الشركة تمتد لمدة 100 عام بينما الخام المتواجد بمنجم الشركة يكفي فقط لثماني سنوات.

وأوضح أن السوق المحلي يستوعب إنتاج المصنع بعد التطوير حيث يبلغ إنتاج المصنع نحو 25 ألف طن سنويا في حين يبلغ استهلاك مصر سنويا نحو 120 ألف طن يتم استيراد أغلبها.

وقال إن الشركة أنفقت استثمارات ذاتية بقيمة 100 مليون جنيه لإجراء عمرة وتعديل نشاط فرن إنتاج السبيكة لتكون مطابقة للطلب في السوق والتي تستخدم في صناعة الصلب.

وأوضح العضو المنتدب أن الشركة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص بشرط أن تكون هذه الشركة لديها حصة سوقية جيدة لتتمكن من تسويق منتجاتها وليس الاعتماد فقط على الشراكة في التمويل.

وأضاف أن الشركة لا يمكنها استيراد الخام بشكل مباشر لأن هذا يرفع تكلفة الإنتاج مقارنة بأسعار البيع العالمية.

وأضاف "نستورد فحم الكوك ونتحمل تكلفة كهرباء وطاقة ولا يمكن أن نتجه لاستيراد المادة الخام لأن ذلك لن يجعل لنا ميزة في التصدير" مشيرا إلى أهمية خفض أسعار الطاقة في مساعدة الشركة.

وأوضح أن الشركة تتفاوض مع مستثمر سعودي للشراكة في مشروع غسيل الرمال والسيليكون بنسبة شراكة 78% للشريك و22% لسيناء للمنجنيز.

هنداوي: دراسة لتطوير ميناء أبو زنيمه بتكلفة 204 مليون دولار

وتدرس الشركة تطوير ميناء أبو زنيمة، بقيمة 204 مليون دولار، وتستكمل حالياً دراسات الجدوى وحصص المستثمرين المشاركين بها، وفقا لهنداوي.

وأوضح أن الشركة تخطط لضخ 500 مليون جنيه، خلال العام المالي الجاري، من خلال 4 مشاريع لتطوير مصانع الشركة.