أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مشتريات عربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:59 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
مشتريات عربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.03% إلى مستوى 10997 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 307.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 238.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 69.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.25% إلى مستوى 10885 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة مشتريات المستثمرين العرب الاسهم

الخبر التالى:

القابضة للتشييد تفاوض 7 جهات لتسوية مديونيات بقيمة 7.5 مليار جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا