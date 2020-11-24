مشتريات عربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.03% إلى مستوى 10997 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 307.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 238.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 69.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.25% إلى مستوى 10885 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.