الصندوق السيادي و"اقتصادية قناة السويس" يؤسسون شركة "نيرك" لصناعات السكك الحديدية

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كتبت- ياسمين سليم:

وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وعددًا من شركات القطاع الخاص، عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" باستثمارات متوقع وصولها إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة، بحسب بيان صحفي مشترك اليوم الثلاثاء من الهيئة والصندوق.

وقال البيان إن الشركات المساهمة في الشركة الجديدة من القطاع الخاص هي شركة سامكريت للاستثمار، وحسن علام القابضة، وأوراسكوم للإنشاءات، وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.

ووقع العقد كلاً من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية.

وكما وقع من القطاع الخاص المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار، والمهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، ومصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والعلومات.

ويهدف مشروع شركة نيرك الجديدة إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً.

وقال البيان إن مصر تستهدف إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في البيان إن نشأة الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.

وتوقعت السعيد أن تصل الاستثمارات في هذه الشركة إلى ١٠ مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

وأشارت السعيد إلى أن دور الصندوق السيادي هو السعي خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة.

ولفتت الوزيرة التخطيط لنجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذا المشروع يعد بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالمياً وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد.

وقال إن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تبلغ نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية.

وأضاف زكي أن المشروع ينفذ على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية.

وبحسب زكي سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويًا، متوقعًا أن تساهم شركة نيرك في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.

وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أن شركة الجديدة أسست وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة خلال 24 ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس الشركات.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة.

كما تتواءم الشركة الجديدة مع استراتيجية الصندوق الهادفة لتوطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية كإضافة جديدة لقدرات الدولة المصرية في قطاع الصناعة تزامناً مع العمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناءً على الدراسات السوقية التي تدلل على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً.

ويسهم في توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي، وفقًا لسليمان.

وذكر كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار وأحد المساهمين إن مشروع نيرك تهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها.

كما تهدف إلى تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكافة أنواع هذه الصناعة.

وأضاف سعد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة والتى تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه.

ومن المخطط البدء في تشغيل مصنع إعادة التأهيل في الربع الأخير من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة في الربع الأخير من سنة 2022، كما تساهم الشركة فى زيادة الناتج المحلي وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقًا لسعد.

وذكر أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك أن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعاً لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويًا، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًا بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًا.

وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30% من القيمة المضافة محلياً في هذه الصناعة، والوصول إلى تصنيع 50% من مكونات الوحدات المتحركة محلياً خلال العشر سنوات المقبلة.

وتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير، بحسب عبدالوهاب.

وبحسب قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، فإن شركته تساهم بحوالي 15% من رأس مال شركة "نيرك" حيث أن مساهمة الشركة تأتي ضمن 3 كيانات خاصة إلى جانب الجهات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.