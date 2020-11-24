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العضو المنتدب لمصر الجديدة للإسكان: زيادة رأسمال الشركة بالطرح في البورصة غير وارد حاليا

01:48 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
العضو المنتدب لمصر الجديدة للإسكان: زيادة رأسمال الشركة بالطرح في البورصة غير وارد حاليا

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كتبت-شيماء حفظي:

قال تامر ناصر العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن زيادة رأس مال الشركة سيكون بعد عام من الآن.

وأوضح ناصر خلال كلمته بمؤتمر عالم المال اليوم الثلاثاء أن إجراء زيادة رأس المال من خلال طرح في البورصة حاليا غير وارد.

وتعتزم الشركة زيادة رأسمالها بقيمة 1.5 مليار جنيه من خلال طرح في البورصة بعد بدء تنفيذ خطة التطوير وإعادة الشرك لمكانها الطبيعي بحسب ما قاله هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتسعى شركة مصر الجديدة الانتهاء من وضع المخطط العام لتنمية مدينة هليوبارك خلال 2021.

وتتضمن استراتيجية تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان وجود مدينة مكتملة الخدمات ويتم تلافي الأخطاء التي حدثت في السابق، خاصة في ظل موقع الأراضي المتميز وقربها من العاصمة الإدارية.

شركة مصر الجديدة للإسكان تامر ناصر البورصة المصرية

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