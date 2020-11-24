رئيس القابضة للتشييد: تدبير 550 مليون جنيه لاستكمال البنية التحتية بمدينة نيو هليوبوليس

كتبت- شيماء حفظي:

قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة إنه تم تدبير نحو 550 مليون جنيه لاستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق بمشروع نيو هليوبوليس التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر عالم المال اليوم الثلاثاء أن عملية توفير الموارد المالية اللازمة لهذا من خلال بنكين وشركة تمويل عقاري.

وتقع نيو هليوبوليس على مساحة 5 آلاف فدان ما بين مدينتي الشروق وبدر.

وتستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الانتهاء من جميع مشروعات البنية التحتية والمرافق للمناطق التي تم تنميتها بمدينة نيو هليوبوليس بحلول نهاية الربع الأول من 2021.

وأشار أبو العطا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد أيضا عرض قطعتي أرض بمساحة 250 فدانًا لكل منها، على المطورين للشراكة على غرار سوديك.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تلقي عروض تطوير مشروع هليو بارك، من المطورين خلال 10 أيام.

وأشار إلى أنه سيتبع ذلك تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة قطاع الأعمال لتقييم العروض واختيار أفضلها تمهيدا لتوقيع اتفاق الشراكة.