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رئيس القابضة للتشييد: التوصل لاتفاق شراكة مع القطاع الخاص لمشروع هليو بارك خلال شهر

12:03 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
رئيس القابضة للتشييد: التوصل لاتفاق شراكة مع القطاع الخاص لمشروع هليو بارك خلال شهر

هشام أبو العطا خلال المؤتمر اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد، إنه سيتم الانتهاء من اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة تتراوح بين 1000 إلى 1200 فدان في مشروع هليو بارك، التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال شهر.

وأضاف أبو العطا، بالمؤتمر الذي تنظمه مؤسسة "عالم المال" بعنوان "قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة"، أن الشراكة ستكون بشكل جديد يختلف عن الشراكات التي أبرمتها الشركة خلال الفترة الماضية.

وتبلغ مساحة مشروع هليوبارك 1695 فدانًا في نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.

وأوضح أنه تم فتح باب المفاوضات مع مجموعة من المطورين العقاريين الرئيسيين للشراكة بنسبة من إيرادات المشروع قبل الإعلان عن خطة تطوير الشركة الشهر الماضي.

وأكد أن الشركة تعتزم البدء في إجراءات زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة بقيمة تبلغ 1.5 مليار جنيه لتنتهى منها بحد أقصى العام المقبل.

هشام أبو العطا الشركة القابضة للتشييد مشروع هليو بارك

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